Порошенко призвал Зеленского провести чистку в офисе президента

Порошенко: чистку в руководстве страны стоит начать с офиса Зеленского

Украине нужно провести чистку в руководстве страны, но начать ее стоит с офиса Владимира Зеленского. К этому украинского лидера призвал бывший президент республики Петр Порошенко, выступая в Верховной Раде, передает ТАСС.

«Следует очистить все государственные учреждения, прежде всего офис президента», — сказал Порошенко, заявив, что поддерживает инициативу Зеленского о перезагрузке власти.

Экс-президент подчеркнул, что перестановки необходимы среди министров, вплоть до создания «технократического правительства». «Я очень надеюсь, что это будет осуществлено путем формирования правительства национального единства», — сказал он.

По его словам, Зеленскому стоит пригласить лидеров парламентских фракций и обсудить с ними действия для укрепления обороноспособности. «Начните с себя, а от [главнокомандующего Вооруженными силами Украины] Валерия Залужного отцепитесь!», — заявил Порошенко.

