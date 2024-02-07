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17:37, 7 февраля 2024Путешествия

Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России

Путин: важно не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в России

Фото: Михаил Воскресенский / РИА Новости

Российский лидер Владимир Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты в стране при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Об этом пишет агентство РИА Новости.

По словам президента, эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у министерства транспорта и у других профильных ведомств.

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Путин также отметил, что развитие аэродромной инфраструктуры не должно приводить к росту цен на билеты. «Здесь важно, чтобы дополнительная финансовая нагрузка не приводила к росту цен на авиабилеты», — подчеркнул он.

Ранее официальный представитель Кремля заявил, что тема развития воздушных перевозок является жизненно важной для России.

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      Фариза Бацазова
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