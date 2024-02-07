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17:50, 7 февраля 2024Путешествия

Путин заявил о способности России выпускать современную авиатехнику

Путин: Россия способна выпускать линейку современной авиатехники

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Россия способна выпускать современную авиационную технику. Об этом в ходе совещания с членами правительства заявил российский лидер Владимир Путин, передает агентство РИА Новости.

По словам президента, стране необходимо обновлять авиапарк. «Всего несколько стран в мире способны выпускать линейку современных самолетов, — добавил он. — И Россия в их числе».

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Более того, Путин подчеркнул, что у страны «сверстаны масштабные планы в этой сфере».

Также Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты при безусловном обеспечении качества обслуживания пассажиров и безопасности полетов. Президент отметил, что эти вопросы должны быть в приоритете как у перевозчиков, так и у министерства транспорта и других профильных ведомств.

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      Фариза Бацазова
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