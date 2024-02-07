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12:04, 7 февраля 2024Россия

Пять спасателей получили ранение при сбросе боеприпаса с дрона в ДНР

МЧС ДНР: 5 спасателей получили ранения при сбросе боеприпаса с украинского БПЛА
СюжетРакетные удары по Украине:

Фото: Reuters

Пять спасателей получили ранения при сбросе боеприпаса с украинского дрона в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщили в МЧС ДНР, заявление приводится в Telegram-канале службы.

Как рассказали в региональном МЧС, пожарные выехали на срабатывание пожарной сигнализации в одном из магазинов в Петровском районе Донецка и на месте подверглись атаке беспилотника.

«После осмотра медиками скорой помощи им диагностирована минно-взрывная травма, акубаротравма. Все они находятся на амбулаторном лечении», — сообщили в МЧС.

Ранее сообщалось, что жертвой удара Вооруженных сил Украины по Лисичанску стал глава МЧС Луганской народной республики Алексей Потелещенко.

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      Марк Леонов
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