Мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник с документами

CBC News: в Канаде мужчина вернул хозяйке потерянный 40 лет назад бумажник

В Канаде хозяйке вернули бумажник, потерянный 40 лет назад. Об этом сообщает CBC News.

Корпоративный следователь Эндрю Медли нашел потерянный бумажник с цветочным принтом в торговом центре в городе Торонто. Он находился между воздуховодом и отверстием в стене в туалете для персонала. Внутри лежали старые документы, которые к его удивлению хорошо сохранились.

Мужчина забрал бумажник в свой гостиничный номер и принялся искать женщину, которой он принадлежал. Вскоре ему удалось найти ее дочь, Ванессу Остин. Он попытался связаться с ней в социальных сетях, но безуспешно. Тогда Медли узнал, где работает Остин, и приехал в ее офис, чтобы отдать находку.

Женщина была шокирована, когда внезапно получила бумажник матери. Внутри оказались билеты в парк развлечений, читательский билет, банковская карта, памятные подарки отца Остин ее маме и фотография Остин в детстве, прикрепленная к иммиграционным документам ее мамы из Сальвадора — родной страны ее семьи. Кроме того, в кошельке женщина нашла свое свидетельство о рождении.

Остин поблагодарила Медли за то, что он нашел время отдать ей ценную вещь. Она отметила, что была рада взглянуть на документы, благодаря которым ее семья несколько десятилетий назад смогла переехать в Канаду. «Я думаю, что большинство людей поступили бы так же, как и я», — ответил следователь.

Ранее сообщалось, что в США рабочие помогли женщине найти обручальное кольцо с бриллиантами, которое она случайно уронила в гору мусора. Женщина выбрасывала вторсырье в контейнер местного центра переработки отходов, когда с ее пальца соскользнуло кольцо.