Рабочие нашли в горе мусора кольцо с бриллиантами и вернули его владелице

В США рабочие помогли найти упавшее в мусор золотое кольцо с бриллиантами

В США рабочие помогли женщине найти обручальное кольцо с бриллиантами, которое она случайно уронила в гору мусора. Об этом сообщает People.

28 января Мелани Харпер из города Гринвилл, штат Южная Каролина, выбрасывала вторсырье в контейнер местного центра переработки отходов, когда с ее пальца соскользнуло кольцо. Украшение из белого золота с бриллиантами упало в гору мусора и потерялось.

Женщина написала письмо в городской отдел общественных работ, попросив помочь ей с поиском кольца. «Я знаю, что вероятность того, что его найдут, очень мала. Но если оно найдется в процессе переработки мусора, я буду очень признательна, если кто-нибудь свяжется со мной», — было сказано в послании.

Утром следующего дня рабочие, приехавшие за мусором, не стали отвозить его на переработку, а занялись поисками потерянного украшения. Они высыпали содержимое контейнера на землю и стали тщательно его перебирать.

Спустя несколько часов один из них нашел кольцо и сразу связался с Харпер. Вскоре женщина забрала ценное украшение и поблагодарила всех, кто принимал участие в его поисках. Рабочие также получили похвалу от пользователей сети, узнавших об их поступке. «Какой замечательный добрый поступок и какая тяжелая работа! Спасибо за все, что вы делаете. Горжусь вами!» — написал один из комментаторов.

Ранее сообщалось, что житель Китая уронил дорогое кольцо в дренажную канаву и сумел найти его.