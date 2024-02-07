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16:16, 7 февраля 2024Среда обитания

Россиян предостерегли от сдачи квартиры без договора аренды

Юрист Данильченко предостерегла россиян от сдачи квартиры без договора аренды

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Сдача квартиры без договора аренды может привести к серьезным негативным последствиям. Об этом россиян предупредила юрист по семейному праву Виктория Данильченко в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам адвоката, многие граждане не заключают договор при сдаче квартиры в аренду, что иногда приводит к «страстям» в суде, когда собственник пытается выселить оттуда арендатора из-за невозможности проживания в принадлежащем ему объекте. «В силу того, что многие не заключают, это все приводит вот к таким жутким ситуациям, что вроде бы у тебя есть своя квартира, но ты жить там не можешь, и тебе для того, чтобы выселить, нужно идти в суд, а суды — история не быстрая. Конечно, всегда десять раз подумать нужно человеку, когда он просто без договора, без ничего сдает свою квартиру», — предостерегла Данильченко.

Ранее стало известно, что многодетная мать из Москвы, поселившаяся в подъезде из-за того, что квартиросъемщики отказались выселяться из сдаваемого им жилья, не смогла попасть в свою квартиру — арендаторы поменяли замки на входной двери.

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      Полина Кислицына
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