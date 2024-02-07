Жившая в подъезде многодетная мать не смогла попасть в квартиру

Жившая в подъезде многодетная мать из Москвы не смогла попасть в свою квартиру

Многодетная мать из Москвы, которая поселилась в подъезде, не смогла попасть в свою квартиру. Арендаторы поменяли замки на входной двери, передает РИА Новости.

Жительница столицы с тремя детьми переехала в подъезд жилого дома на улице Тагильской ранее в феврале. Перед этим она снимала квартиру, чтобы сдавать собственную. Хозяева этой квартиры попросили женщину покинуть жилье, после чего она попыталась выселить жильцов из своей собственности, однако те не согласились.

«Они самовольно поменяли замки... Сейчас я в эту квартиру попасть не могу», — рассказала россиянка. Пострадавшая добавила, что в данный момент ее семья находится в социальной гостинице. Женщина и ее муж не могут работать, так как детей нельзя оставлять без присмотра. Школа находится в 2,5 часах езды от гостиницы.

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