Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 8 по 10 февраля

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, стало известно, что с четверга по субботу, с 8 по 10 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) будет лавиноопасно выше 1000 метров.

В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, в частности, сотрудники МЧС рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также стараться избегать мест возможного схода лавин.

«Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, — говорится в сообщении. — При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде».

Ранее в феврале горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли для туристов из-за непогоды. Его представители принесли извинения гостям за доставленные неудобства.

