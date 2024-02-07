Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
13:08, 7 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили об угрожающей Краснодарскому краю опасности

МЧС: на территории Кубани объявили штормовое предупреждение с 8 по 10 февраля

Фото: Krzysztof Kowalik / Unsplash

На территории Краснодарского края объявили штормовое предупреждение. Об угрожающей Кубани опасности сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Так, стало известно, что с четверга по субботу, с 8 по 10 февраля, в горах Краснодарского края (помимо города Сочи) будет лавиноопасно выше 1000 метров.

Материалы по теме:
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов. Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
На Эльбрусе погибли пятеро альпинистов.Почему туристы не смогли спуститься вниз и действительно ли их бросил гид?
24 сентября 2021
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибший Что известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
Лавина обрушилась на людей в Домбае. Есть погибшийЧто известно о происшествии на популярном горнолыжном курорте России
18 января 2021

В связи с этим спасатели напомнили жителям и гостям Кубани о необходимости соблюдения мер безопасности. Так, в частности, сотрудники МЧС рекомендовали гражданам не выходить в горы в снегопад и непогоду, а также стараться избегать мест возможного схода лавин.

«Они чаще всего сходят со склонов крутизной более 30 градусов, если склон без кустарника и деревьев, — говорится в сообщении. — При крутизне более 45 градусов лавины сходят практически при каждом снегопаде».

Ранее в феврале горнолыжный курорт «Эльбрус» в Кабардино-Балкарии закрыли для туристов из-за непогоды. Его представители принесли извинения гостям за доставленные неудобства.

Что думаешь? Оцени!
      Фариза Бацазова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские войска начали наступление на Красный Лиман. Какое значение имеет этот город?

      В Турции заинтересовались капитаном «Спартака»

      Генерал уволился из российской таможни после пьяного дебоша

      Совет Федерации одобрил закон о наливайках

      Рыбаки выловили редких гигантских кальмаров

      Глава евродипломатии признался в вынужденном пребывании в киевском бомбоубежище

      Назван эффективный способ предотвратить деменцию

      В Австрии проведут расследование против экс-главы национального банка Украины

      Песков назвал одну из целей СВО

      ВС России ликвидировали американского наемника Бауэрсокса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше