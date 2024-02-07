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07:30, 7 февраля 2024Путешествия

Россиянин сравнил горячие источники в Новой Зеландии с Пятигорском

Фото: Karl-Heinz Schein / Imagebroker.com / Globallookpress.com

Российский тревел-блогер побывал в Новой Зеландии и сравнил местные горячие источники с Пятигорском. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на платформе «Дзен».

Путешественник признался, что во время поездки по Новой Зеландии он заскучал по Пятигорску и захотел туда вернуться.

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«Здесь, в Новой Зеландии, мы обнаружили своего рода замену любимому городу — горячие источники почти на всем северном острове. Здесь повсюду платные спа-отели, а также множество бесплатных ванн, где можно насладиться природной водой», — пояснил автор публикации.

Блогер также отметил, что водные процедуры стали неотъемлемой частью его жизни и что во время купания в источниках он часто вспоминает любимый Пятигорск, который он назвал не просто курортом, а городом мечты.

Ранее этот же тревел-блогер удивился традициям гостеприимства в Новой Зеландии. По его словам, местные жители никогда не предлагают гостям чай или угощения.

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      Алина Черненко
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