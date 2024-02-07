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18:26, 7 февраля 2024Ценности

Россиянкам перечислили антитренды в свадебных нарядах в 2024 году

Фото: Thomas AE / Unsplash

Основательница ведущего российского ретейлера Blanche Bridal Марго Шелобкова перечислила антитренды в свадебных нарядах в 2024 году. Соответствующий материал появился на сайте издания Marie Claire.

В первую очередь эксперт призвала невест отказаться от платьев кристально-белого цвета, поскольку они подчеркивают все изъяны кожи. Кроме того, актуальность утратили изделия с пышными юбками и фасона «русалки». Как отмечает Шелобкова, вторые чрезмерно облегают бедра и грудь, акцентируя внимание на недостатках фигуры.

Не в тренде также оказались наряды с обилием блестящих декоративных деталей и полупрозрачными корсетами. По мнению специалиста, эти модели не соответствуют подобной тематике торжества и смотрятся вульгарно.

В заключение собеседница издания упомянула платья с многоярусными юбками, которые стоит в нынешнем году заменить на более лаконичные варианты с прямым подолом.

В августе 2023 года стилистка Екатерина Фролова назвала россиянкам способ выбрать подходящее платье на чужую свадьбу. Так, эксперт призвала отказаться от откровенных нарядов.

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      Мария Винар
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