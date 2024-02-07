ЦБ: российские автозаводы решили сократить производство на фоне снижения спроса

Российские заводы решили скорректировать объемы производства автомобилей. Об этом со ссылкой на опрос Волго-Вятского управления Центробанка сообщает «Интерфакс».

В четвертом квартале 2023-го загрузка мощностей в Самарской, Ульяновской и Нижегородской областях, где расположены крупнейшие заводы, сократилась впервые за 1,5 года.

«Компании отметили некоторое снижение спроса на свою продукцию и объемов ее выпуска по сравнению с повышенными значениями, наблюдавшимися осенью. В декабре снизившийся спрос стал одним из факторов сокращения (с поправкой на сезонность) объема продаж автотранспорта волговятских производителей как в легковом, так и в коммерческом сегментах», — пояснили представители регулятора.

Помимо снижения спроса на продукцию, ряд автоконцернов обратили внимание на нехватку ряда запчастей для легковых машин. В условиях дефицита компонентов режим работы пришлось перестраивать — в середине декабря вернули вторую смену на одну из производственных линий и нарастили выпуск, а в январе сократили объемы сборки на другой линии, добавили аналитики.

Ранее стало известно, что российский концерн «АвтоВАЗ» с 7 февраля 2024 года перешел на альтернативного поставщика подушек безопасности для автомобилей Lada Vesta. С этой даты машины будут оснащать двумя подушками безопасности. Прошлый партнер отказался отгружать запчасти из-за санкций. На этом фоне концерн выпустил ограниченную партию более доступных Vesta и Granta без этой опции для сохранения бесперебойного производства и занятости персонала.