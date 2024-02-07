Российский «Прогресс» дозаправил МКС

«Роскосмос»: корабль «Прогресс МС-24» дозаправил модуль МКС «Заря»

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» дозаправил баки модуля «Заря» Международной космической станции (МКС) перед отстыковкой от МКС. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«[Выполнена] дозаправка баков функционально-грузового блока "Заря" топливом из баков грузового корабля "Прогресс МС 24" — перекачано 46 килограммов горючего и 84 килограмма окислителя из баков корабля», — говорится в отчете о деятельности космонавтов за 6 февраля.

Также космонавты выполнили подготовку к отстыковке «Прогресса» от МКС, уложив удаляемое оборудование в корабль.

Ранее в феврале в «Роскосмосе» сообщили, что «Прогресс МС-24» отстыкуется от МКС 13 февраля. 15 февраля планируют запустить корабль «Прогресс МС-26».

В октябре заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников рассказал о завершении эскизного проектирования грузового космического корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на РОС.