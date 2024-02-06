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15:53, 6 февраля 2024Наука и техника

«Прогресс» отстыкуется от МКС 13 февраля

«Роскосмос»: грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыкуется от МКС 13 февраля

Фото: Пресс-служба "Роскосмоса" / РИА Новости

Транспортный грузовой корабль «Прогресс МС-24» отстыкуется от Международной космической станции (МКС) 13 февраля. Об этом сообщили в госкорпорации «Роскосмос».

«[Выполнена] подготовка к расстыковке грузового корабля "Прогресс МС-24" от МКС, запланированной на 13 февраля», — говорится в отчете о деятельности космонавтов 5 февраля.

Корабль «Прогресс МС-26» планируют запустить 15 февраля, а 17 февраля он пристыкуется к МКС.

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В декабре в «Роскосмосе» сообщили, что старт ракеты-носителя «Союз-2.1а» с кораблем «Прогресс МС-26» запланирован на 15 февраля. «Прогресс МС-26» готовят к старту в монтажно-испытательном корпусе 254-й площадки космодрома Байконур.

В октябре заместитель генконструктора Ракетно-космической корпорации «Энергия», главный конструктор Российской орбитальной станции (РОС) Владимир Кожевников рассказал, что эскизное проектирование грузового корабля «Прогресс-РОС», предназначенного для доставки грузов на перспективную РОС, завершено.

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      Даниил Иринин
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