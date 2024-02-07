Российский школьник украл букет из 101 розы в подарок знакомой

В Удмуртии школьник украл букет роз за 11 тысяч рублей, чтобы подарить знакомой

В Сарапуле школьник украл из магазина букет роз за 11 тысяч рублей, чтобы подарить знакомой. Об этом «Ленте.ру» сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.

В дежурную часть города обратилась продавец цветочного салона. Она рассказала, что в магазин пришел подросток и заказал букет из 101 розы. После того, как молодой человек получил цветы, он выбежал из магазина, не оплатив заказ. Возбуждено уголовное дело.

Полиции удалось установить личность грабителя. Им оказался местный школьник. По данным ведомства, юноша с самого начала планировал украсть букет, потому что у него не было денег.

Ранее сообщалось, что в Усолье-Сибирском подростки украли алкоголь из магазина и распылили баллончик.