ИИ прочитал обугленный из-за извержения Везувия древний свиток

ИИ прочитал обугленный из-за извержения Везувия свиток из города Геркуланум

Трое исследователей выиграли приз в размере 700 тысяч долларов за использование искусственного интеллекта (ИИ) для чтения древнего свитка из города Геркуланум возрастом 2000 лет, который сильно обуглился во время извержения Везувия. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Геркуланумские папирусы включают примерно 800 свитков, поврежденных во время извержения вулкана в 97 году нашей эры, которое уничтожило древнеримский город Помпеи. В настоящий момент они хранятся в Институте Франции в Париже и Национальной библиотеке Неаполя. Предыдущие попытки развернуть их были неудачными, и некоторые свитки даже рассыпались.

В качестве альтернативы компания Vesuvius Challenge провела компьютерную томографию четырех свитков с высоким разрешением и предложила один миллион долларов, чтобы стимулировать расшифровку полученных изображений. Приз получили трое исследователей — Юссеф Надер, аспирант из Берлина, Люк Фарритор, студент и стажер SpaceX из Небраски, и изучающий робототехнику швейцарский студент Джулиан Шиллигер.

Группа использовала искусственный интеллект, чтобы отличить чернила от папируса и определить почти нечитаемые греческие буквы с помощью алгоритмов распознавания образов. Задача требовала от исследователей расшифровать четыре отрывка длиной не менее 140 символов, при этом необходимо было определить не менее 85 процентов символов. По словам организаторов конкурса, совместными усилиями к настоящему времени расшифровано около пяти процентов свитка.

Автором свитка был, вероятно, эпикурейский философ Филодем, писавший «о музыке, еде и о том, как наслаждаться радостями жизни. Сам свиток принадлежал тестю Юлия Цезаря, у которого в собственности находилась библиотека с тысячами рукописей.