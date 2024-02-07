Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
11:42, 7 февраля 2024Наука и техника

ИИ прочитал обугленный из-за извержения Везувия древний свиток

ИИ прочитал обугленный из-за извержения Везувия свиток из города Геркуланум

Фото: Ronen Zvulun / Reuters

Трое исследователей выиграли приз в размере 700 тысяч долларов за использование искусственного интеллекта (ИИ) для чтения древнего свитка из города Геркуланум возрастом 2000 лет, который сильно обуглился во время извержения Везувия. Об этом сообщается в пресс-релизе на Phys.org.

Геркуланумские папирусы включают примерно 800 свитков, поврежденных во время извержения вулкана в 97 году нашей эры, которое уничтожило древнеримский город Помпеи. В настоящий момент они хранятся в Институте Франции в Париже и Национальной библиотеке Неаполя. Предыдущие попытки развернуть их были неудачными, и некоторые свитки даже рассыпались.

В качестве альтернативы компания Vesuvius Challenge провела компьютерную томографию четырех свитков с высоким разрешением и предложила один миллион долларов, чтобы стимулировать расшифровку полученных изображений. Приз получили трое исследователей — Юссеф Надер, аспирант из Берлина, Люк Фарритор, студент и стажер SpaceX из Небраски, и изучающий робототехнику швейцарский студент Джулиан Шиллигер.

Группа использовала искусственный интеллект, чтобы отличить чернила от папируса и определить почти нечитаемые греческие буквы с помощью алгоритмов распознавания образов. Задача требовала от исследователей расшифровать четыре отрывка длиной не менее 140 символов, при этом необходимо было определить не менее 85 процентов символов. По словам организаторов конкурса, совместными усилиями к настоящему времени расшифровано около пяти процентов свитка.

Автором свитка был, вероятно, эпикурейский философ Филодем, писавший «о музыке, еде и о том, как наслаждаться радостями жизни. Сам свиток принадлежал тестю Юлия Цезаря, у которого в собственности находилась библиотека с тысячами рукописей.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Комментарии отключены
      Последние новости

      По Киеву, Харькову и другим городам Украины прокатилась серия мощных взрывов. Польша подняла в воздух военные самолеты

      Россиянин попался ФСБ за призывы к насилию и поддержку Украины

      45-летняя Семенович показала фигуру в нижнем белье

      В Совфеде уподобили жителей Запада «не знавшим» о концлагерях немцам

      ИИ прочитал обугленный из-за извержения Везувия древний свиток

      Четыре человека получили ожоги раствором щелочи на российском комбинате

      Глава офиса Зеленского призвал страны ЕС поторопиться с военной помощью

      Россиянка отсудила полмиллиона рублей за скользкую дорогу

      Маск отреагировал на призывы арестовать Такера Карлсона

      Жившая в подъезде многодетная мать не смогла попасть в квартиру

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше