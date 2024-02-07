Германия заявила о неспособности помогать Украине в одиночку

Канцлер ФРГ Шольц: Германия недостаточно большая для помощи Украине в одиночку

Берлин не справится с военной поддержкой Украины в одиночку, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Его слова приводит Reuters.

Политик отметил, что Германия недостаточно большая страна, чтобы удовлетворить потребности Киева в оружии без помощи союзников. Он также предупредил об угрозе «настоящей опасности» в том случае, если ФРГ останется единственным источником поддержки.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его о дополнительных поставках боеприпасов, дронов и систем противовоздушной обороны (ПВО).