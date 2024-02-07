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22:50, 7 февраля 2024Мир

Германия заявила о неспособности помогать Украине в одиночку

Канцлер ФРГ Шольц: Германия недостаточно большая для помощи Украине в одиночку
Олаф Шольц

Олаф Шольц. Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Берлин не справится с военной поддержкой Украины в одиночку, заявил немецкий канцлер Олаф Шольц. Его слова приводит Reuters.

Политик отметил, что Германия недостаточно большая страна, чтобы удовлетворить потребности Киева в оружии без помощи союзников. Он также предупредил об угрозе «настоящей опасности» в том случае, если ФРГ останется единственным источником поддержки.

Ранее верховный представитель Евросоюза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель рассказал, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его о дополнительных поставках боеприпасов, дронов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

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      Марина Совина
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