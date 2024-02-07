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20:47, 7 февраля 2024Мир

Глава евродипломатии рассказал о просьбе Зеленского

Глава дипломатии ЕС Боррель: Зеленский попросил боеприпасы, дроны и системы ПВО
Жозеп Боррель

Жозеп Боррель. Фото: Валентин Огиренко / Reuters

Верховный представитель Европейского союза (ЕС) по внешней политике и безопасности Жозеп Боррель рассказал на своей странице в X, что президент Украины Владимир Зеленский попросил его о дополнительных поставках боеприпасов, дронов и систем противовоздушной обороны (ПВО).

«Он попросил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы ПВО. Мобилизация дополнительной военной техники ЕС для Украины является моим главным приоритетом. Мы должны сделать больше и сделать это быстрее», — написал глава евродипломатии.

По его словам, Евросоюз с начала конфликта предоставил Украине 88 миллиардов евро, 28 миллиардов из которых пошли на военные нужды. «ЕС будет поддерживать Украину столько, сколько понадобится», — подчеркнул дипломат.

Ранее Боррель заявил, что Украина сама производит беспилотники, и ей не нужна помощь европейцев. «Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества», — сказал он.

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      Глеб Бажуткин
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