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18:31, 7 февраля 2024Мир

Боррель указал на отсутствие необходимости в дронах из ЕС для Украины

Боррель: Украина сама производит беспилотники, поставки из ЕС не нужны

Фото: Volodymyr Tarasov / Globallookpress.com

Украина сама производит беспилотники, в поставках оборудования из Европейского союза (ЕС) нет необходимости. Об этом заявил глава евродипломатии Жозеп Боррель во время пресс-конференции с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой, сообщает РИА Новости.

«Им не нужны дроны. Я посетил несколько производств и был очень удивлен возможностями инженеров по созданию компаний по производству дронов высокого качества», — сказал дипломат.

Ранее Боррель призвал ЕС отказаться от поставок в третьи страны из-за Украины. По его словам, это самый быстрый, дешевый и эффективный способ увеличить поставки боеприпасов Киеву.

Он также признался, что во время своего рабочего визита на Украину был вынужден провести утро 7 февраля в киевском бомбоубежище из-за сигнала воздушной тревоги.

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      Семен Александров
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