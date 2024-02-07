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03:31, 7 февраля 2024Из жизни

Сотрудник детского сада изнасиловал четырехлетнюю девочку в туалете

Фото: Abbas Idrees / ZumaPress.com / Globallookpress.com

В Индии сотрудник детского сада в городе Мумбаи изнасиловал маленькую девочку и попал под следствие. Об этом сообщает Mid-Day.

40-летний мужчина совершил сексуальное насилие над четырехлетним ребенком в туалете детского сада. Девочка звала на помощь, однако насильник всеми силами пытался заглушить ее крики. Он также пригрозил ей расправой, если она расскажет кому-нибудь о случившемся.

Мужчину остановила воспитательница, зашедшая в туалет. Она привела девочку в порядок и отправила ее домой. При этом ни она, ни администрация школы не сообщили родителям пострадавшей о нападении и попытались замять произошедшее.

Позже девочка самостоятельно рассказала матери о случившемся и пожаловалась на боль в интимных местах. Родители ребенка сразу обратились в полицию.

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Ранее жительница США созналась в том, что совращала школьников. Согласно судебным документам, она пыталась соблазнять подростков в социальных сетях и мессенджерах.

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