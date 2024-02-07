Раскрыты причины переноса визита Путина в Турцию

Hurriyet: визит Путина в Турцию перенесен из-за календаря проведения выборов

Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию перенесен из-за календаря проведения выборов президента в России. О причине переноса сообщает турецкая газета Hurriyet.

Издание не указывает, когда именно состоится запланированная встреча Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, что визит Путина в Турцию, предварительно, может состояться в конце апреля — начале мая.