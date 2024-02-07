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19:52, 7 февраля 2024Мир

Раскрыты причины переноса визита Путина в Турцию

Hurriyet: визит Путина в Турцию перенесен из-за календаря проведения выборов
СюжетВыборы в Турции
Владимир Путин

Владимир Путин. Фото: Максим Шеметов / Reuters

Визит российского лидера Владимира Путина в Турцию перенесен из-за календаря проведения выборов президента в России. О причине переноса сообщает турецкая газета Hurriyet.

Издание не указывает, когда именно состоится запланированная встреча Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана.

Ранее стало известно, что визит Путина в Турцию, предварительно, может состояться в конце апреля — начале мая.

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      Виктория Кондратьева
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