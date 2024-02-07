Стало известно о новой возможной дате визита Путина в Турцию
Hurriyet: визит Путина в Турцию может состояться в конце апреля — начале мая
Визит президента России Владимира Путина в Турцию, предварительно, может состояться в конце апреля — начале мая. О новой возможной дате со слов источников стало известно газете Hurriyet.
Ранее сообщалось, что визит Путина в Турцию, изначально запланированный на 12 февраля, был отложен из-за грядущих президентских выборов в России и муниципальных в Турции.
При этом пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что сроки визита Путина в Турцию будут согласованы, а подготовка к его встрече с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом продолжается в прежнем режиме.