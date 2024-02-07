Стало известно отношение россиян к выставке «Россия»

ВШЭ и ЭИСИ: гости выставки «Россия» заявили, что гордятся страной

Представленные на Международной выставке-форуме «Россия» достижения заставляют гордиться страной. Об этом свидетельствуют данные опроса, который провели Высшая школа экономики (ВШЭ) и Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ). Результаты исследования, в котором приняли участие 6,5 тысячи респондентов, опубликованы на сайте ЭИСИ.

Большинство опрошенных (95 процентов) согласны с тем, что представленные на выставке достижения вселяют уверенность в завтрашнем дне. Также 97 процентов респондентов после посещения мероприятия почувствовали себя частью большой страны.

Сейчас доля гостей, высоко оценивших качество мероприятий выставки, составляет 90 процентов, через неделю после начала работы мероприятия составляла 87 процентов.

Форум-выставка «Россия» работает в Москве на ВДНХ с 4 ноября прошлого года, она должна завершиться 12 апреля 2024-го.