Треть россиян заявили о готовности переехать ради работы

«Авито Работа»: треть россиян готовы к переезду внутри страны ради карьеры

Треть россиян (33 процента) заявили о готовности к переезду внутри страны, если этом поможет им получить хорошую работу. Это следует из результатов исследования сервиса «Авито Работа» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

При этом почти половина респондентов (47 процентов) оказались не готовы поменять место жительства ради карьеры. Осенью 2023 года доля таких ответов составила 54 процента. Мужчины соглашались переехать охотнее женщин (40 и 26 процентов соответственно), а большинство согласных на смену города проживания работают руководителями отделов (45 процентов) или на рабочих специальностях (38 процентов).

Самыми легкими на подъем оказались жители Перми — 44 процента жителей этого города согласились на переезд в другой регион. В тройку лидеров также вошли Волгоград (40 процентов) и Екатеринбург (39 процентов).

В исследовании сервиса приняли участие более 5 тысяч россиян, которые искали работу за последний год. Четверть респондентов (24 процентов) относились к группе неработающих, 19 процентов были заняты в сфере квалифицированных рабочих, еще 17 процентов работали на офисной должности, где необходима квалификация, а 15 процентов участников опроса были высококвалифицированными специалистами умственного труда.

Ранее сообщалось, что большинство россиян, работающих удаленно, смогли сэкономить благодаря такой форме занятости. 54 процента работающих из дома смогли существенно сократить расходы — на уровне 30-50 процентов. Так, 67 процентов участников опроса сервиса видеосвязи «Контур.Толк» рассказали о ежемесячной экономии до 30 тысяч рублей, а 33 процентам удалось снизить траты на еще большие суммы.