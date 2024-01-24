Россияне смогли сэкономить благодаря удаленке

Удаленная работа позволила россиянам сократить расходы на 30-50 процентов

Большинство россиян, работающих удаленно, смогли сэкономить благодаря такой форме занятости. Об этом говорится в результатах исследования аналитиков сервиса видеосвязи «Контур.Толк» (есть в распоряжении «Ленты.ру»).

На текущий момент 67 процентов опрошенных работают в офисе, 17 процентов — в гибридном формате, еще 16 процентов — полностью удаленно. Большинство (63 процента) из тех, кто совсем не приезжает в офис, перешли на такой формат работы менее двух лет назад. Среди причин перехода на удаленку респонденты чаще всего называли возможность сохранения баланса между работой и личной жизнью — work-life balance (71 процент), а также свободу перемещения, что позволяет работать из любой точки мира (17 процентов), и снижение трат (12 процентов).

При этом 54 процента работающих из дома смогли существенно сократить расходы — на уровне 30-50 процентов. Так, 67 процентов опрошенных рассказали о ежемесячной экономии до 30 тысяч рублей, а 33 процентам удалось снизить траты на еще большие суммы. В основном сохранить средства удалось за счет сокращения расходов на одежду и косметику (39 процентов), общественный транспорт, такси и бензин (35 процентов), а также на обеды вне дома (26 процентов).

Среди недостатков работы из дома россияне выделили нехватку живого общения с коллегами и информации о процессах в компании (21 процент), еще 19 процентов отвлекаются на домочадцев, а 11 процентов пожаловались, что с трудом концентрируются на работе вне офиса.

В опросе сервиса приняли участие 1,3 тысячи респондентов по всей стране.

Ранее стало известно, что больше половины россиян (57 процентов) готовы поменять работу в 2024 году. Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, что граждане готовы сменить профессию в том случае, если получат хорошее предложение, при этом 17 процентов респондентов решительно настроены ее поменять, а 26 процентов не планируют этим заниматься. При выборе новой работы россияне в первую очередь обращают внимание на зарплату и финансовое вознаграждение (это важно для 83 процентов респондентов), а также на коллектив с руководством (55 процентов опрошенных), расположение офиса (38 процентов) и гибкий рабочий график (37 процентов).