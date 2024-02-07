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14:33, 7 февраля 2024Экономика

Центробанк составил портрет жертв мошенников

ЦБ: чаще всего жертвой мошенников становились работающие женщины 25-44 лет

Фото: Taylor Grote / Unsplash

Центробанк России составил портрет пострадавшего от действий мошенников — чаще всего жертвами преступников становились работающие женщины в возрасте от 25 до 44 лет, со средним уровнем дохода и образования. Таковы результаты исследования, опубликованного на сайте регулятора.

В 2023 году сталкивались с какими-либо формами финансового мошенничества 40 процентов опрошенных, при этом потерял деньги из-за действий злоумышленников каждый десятый. Чаще всего сумма ущерба не превышала 20 тысяч рублей. Обращалась в свой банк по факту хищения средств лишь треть жертв финансовых преступлений.

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Если в 2022 году немного чаще на уловки мошенников попадались мужчины (перевес в 0,8 процентных пункта), то в прошлом году доля женщин среди пострадавших резко увеличилась, до 55,5 процента. Россияне рассказали, что самым популярным способом обмана остается телефонное мошенничество с использованием звонков и СМС-сообщений (54 процента), однако участились случаи использования мессенджеров (22,5 процента).

Чаще всего под влиянием злоумышленников россияне переводили деньги на указанные счета (15,3 процента), сообщали коды из СМС-сообщений (15,3 процента) и называли данные своих банковских карт (14,8 процента).

Опрос Центробанка был проведен в ноябре 2023 года. В нем приняли участие более 395 тысяч россиян.

Ранее заместитель председателя Банка России Герман Зубарев рассказал, что за девять месяцев 2023 года российским банкам удалось предотвратить хищения у клиентов на общую сумму в 3,3 триллиона рублей. За это время финансовыми организациями были отбиты более 20 миллионов попыток украсть денежные средства. Несмотря на это, мошенникам удалось за этот период украсть у клиентов российских банков в общей сложности почти 11,8 миллиарда рублей.

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