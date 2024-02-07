ЦИК назвал сроки публикации предвыборных программ кандидатов в президенты

ЦИК: кандидаты от партий должны опубликовать предвыборные программы до 6 марта

Партии, которые выдвинули своих кандидатов на должность президента России, должны опубликовать предвыборную программу не позднее 6 марта. Такие сроки назвали в Центральной избирательной комиссии (ЦИК), передает РИА Новости.

Выборы президента впервые в истории России пройдут в течение трех дней — с 15 по 17 марта. По последним данным, в качестве кандидатов на пост президента России ЦИК зарегистрировал четырех политиков: главу ЛДПР Леонида Слуцкого, члена КПРФ Николая Харитонова, члена партии «Новые люди» Владислава Даванкова и действующего главу государства Владимира Путина.

Жители Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), Запорожской и Херсонской областей, а также и врачи и военные получат возможность проголосовать на выборах досрочно. Согласно федеральному законодательству, поставить галочку в бюллетене можно не ранее чем за 20 дней до основного голосования.

Жители 29 российских регионов, в том числе Москвы, смогут проголосовать на выборах дистанционно. Прием заявок на онлайн-голосование стартовал 29 января и продлится до 11 марта. На предстоящих выборах президента России дистанционно потенциально смогут проголосовать 38 миллионов человек, считает глава ЦИК Элла Памфилова.