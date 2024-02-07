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20:04, 7 февраля 2024Путешествия

Туристам раскрыли простой способ избежать потери багажа

The Mirror: туристам рекомендовали выбирать яркие чемоданы во избежание потери

Фото: Екатерина Якель / Коммерсантъ

Тревел-блогер Джонни Джет рекомендовал туристам выбирать чемоданы ярких цветов, чтобы они не терялись среди багажа темных оттенков. Простой способ избежать неприятностей с вещами после рейса он раскрыл в беседе с The Mirror.

По словам Джета, на багажной ленте бывает много черных чемоданов, из-за чего пассажиры могут их путать. Кроме того, если сумка была утеряна и находится в специальном отделении аэропорта, ее найдут гораздо быстрее благодаря цвету, бросающемуся в глаза.

Джет также посоветовал украшать чемодан ремнями или узнаваемой адресной биркой — это тоже поможет быстрее разглядеть его среди множества других сумок.

Ранее пассажир авиакомпании Qantas обнаружил оскорбительную надпись на бирке своего багажа и вызвал споры в сети. Как предположил хозяин сумки, грузчик оказался недоволен тяжестью его вещей и разозлился.

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      Зарина Дзагоева
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