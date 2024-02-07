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14:55, 7 февраля 2024Путешествия

Грузчик в аэропорту написал оскорбление на багаже туриста и вызвал споры в сети

Фото: tk2 / Globallookpress.com

Пассажир авиакомпании Qantas обнаружил оскорбительную надпись на бирке своего багажа и вызвал споры в сети. О произошедшем он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена), на публикацию обратило внимание издание Daily Mail.

Уточняется, что на сумке туриста, прилетевшего из Перта в аэропорт Карраты, Западная Австралия, была бирка, предупреждающая о большом весе. Как предположил хозяин багажа, грузчик оказался недоволен тяжестью его вещей и разозлился. В результате он написал на бирке слово c**t (в переводе с английского «влагалище»).

Подписчики пассажира разделились во мнениях относительно случившегося. Некоторые заявили, что это неприемлемо для сотрудника авиакомпании, остальные же заверили, что это не худший инцидент с багажом в Qantas. «По крайней мере, у тебя есть сумка. Я только что прилетел из Перта в Брум, но они оставили все чемоданы в Перте», — заметил один из юзеров.

Ранее сотрудник аэропорта Кипра написал ругательство на чемодане ребенка, так как его семья поздно зарегистрировалась на рейс Ryanair. Надпись обнаружил отец мальчика, 40-летний Марио Лукас. Он прибыл на остров из Великобритании вместе с семьей и уже на багажной ленте заметил, что на чемодане что-то нацарапано ручкой.

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      Зарина Дзагоева
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