У Сбербанка появилась возможность совершать сделки с долями нефтяных компаний

Президент Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтекомпаний

Российский президент Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтяных компаний. О новой возможности для банка сообщается на сайте правовых актов.

Согласно документу, акционерному обществу «Сбербанк России» разрешается проведение операций, за которыми может стоять в том числе «прямое или косвенное обременение прав владения, пользования или распоряжения долями» пяти нефтекомпании. Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Нефтегазопромысловые технологии», СИБИНТЭК, «Сладковско-Заречное», «УнтыгейНефть» и «ЮрекНефть».