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16:40, 7 февраля 2024Экономика

У Сбербанка появилась возможность совершать сделки с долями нефтяных компаний

Президент Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтекомпаний

Фото: Myles Barfield / Shutterstock / Fotodom

Российский президент Владимир Путин разрешил Сбербанку совершать сделки с долями ряда нефтяных компаний. О новой возможности для банка сообщается на сайте правовых актов.

Согласно документу, акционерному обществу «Сбербанк России» разрешается проведение операций, за которыми может стоять в том числе «прямое или косвенное обременение прав владения, пользования или распоряжения долями» пяти нефтекомпании. Речь идет об обществах с ограниченной ответственностью «Нефтегазопромысловые технологии», СИБИНТЭК, «Сладковско-Заречное», «УнтыгейНефть» и «ЮрекНефть».

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      Варвара Кошечкина
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