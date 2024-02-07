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10:19, 7 февраля 2024Бывший СССР

В Киеве вышла из строя тепломагистраль

Мэр Киева Кличко: магистраль теплоснабжения на левом берегу получила повреждения

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В Киеве на левом берегу города магистраль теплоснабжения получила повреждения и временно вышла из строя. Об этом сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в своем Telegram-канале.

«В результате вражеской атаки повреждена магистраль теплоснабжения на левом берегу столицы. Специалисты выясняют масштабы и безотлагательно приступят к ремонтным работам», — заявил чиновник.

Утром 7 февраля на территории Украины объявили воздушную тревогу. Взрывы звучали в Николаеве, а также в Киевской, Черкасской и Хмельницкой областях.

Также сообщилось о мощном взрыве в центре Киева, а затем о пожаре в центральном районе украинской столицы.

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      Глеб Палехов
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