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17:07, 7 февраля 2024Среда обитания

В Петербурге предложили передвинуть историческое здание

В Петербурге предложили передвинуть здание электростанции Варшавского вокзала

Кадр: Дарья Драй / «Фонтанка.ру»

В Санкт-Петербурге предложили передвинуть на новое место одно из исторических зданий ради строительства новой дороги. С такой идеей выступил генеральный директор «Первой мебельной фабрики», президент Ассоциации предприятий мебельной и деревообрабатывающей отрасли России Александр Шестаков, который стал автором первого переноса здания в городе, в разговоре с «Фонтанкой».

Специалист напомнил, что в начале января в Петербурге впервые в истории передвинули исторический корпус Императорского воспитательного дома 1913 года постройки на набережной Черной речки. Постройку переместили по рельсам на 52 метра, чтобы освободить место под застройку. По словам Шестакова, подобным образом стоит поступить и с историческим зданием электростанции Варшавского вокзала, чтобы освободить место для строительства дублера Московского проспекта.

«Соединение Измайловского и Новоизмайловского проспектов много лет в генплане, но Измайловский бульвар упирается в историческое здание электростанции Варшавского вокзала. И там давным-давно справа зарезервирован участок земли, куда это действительно ценное здание надо откатить», — рассказал эксперт. Он добавил, что на данный момент никаких продвижений в реализации этого проекта нет.

В декабре стало известно, что в Канаде старинный отель передвинули с помощью мыла.

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      Полина Кислицына
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