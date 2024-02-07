Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
12:50, 7 февраля 2024Мир

В Польше осужденные экс-депутаты попытались ворваться в здание сейма

Экс-депутаты Каминьский и Вонсик попытались попасть в здание сейма Польши
Мариуш Каминьский. Архивное фото

Мариуш Каминьский. Архивное фото. Фото: Slawomir Kaminski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Ранее осужденные экс-депутаты Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик со скандалом попытались попасть в здание сейма Польши, где в тот момент проходило заседание. Об этом информирует РИА Новости.

Бывшие депутаты попытались ворваться в здание вместе с толпой своих сторонников. Они аргументировали это несправедливым, по их мнению, лишением их мандатов.

Председатель оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от охраны разрешить своим бывшим однопартийцам Каминьскому и Вонсику войти в здание сейма, однако охранники отвергли эту просьбу.

10 января ранее занимавший должность главы МВД Польши экс-депутат Каминьский и Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве, но уже 23 января президент страны Анджей Дуда принял решение о помиловании бывших депутатов.

Что думаешь? Оцени!
      Лина Пивоварова
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Российские войска начали наступление на Красный Лиман. Какое значение имеет этот город?

      Минобороны заявило о поражении украинского МиГ-29

      Российские войска нанесли групповой удар по военным предприятиям Украины

      В Турции заинтересовались капитаном «Спартака»

      Генерал уволился из российской таможни после пьяного дебоша

      Совет Федерации одобрил закон о наливайках

      Рыбаки выловили редких гигантских кальмаров

      Глава евродипломатии признался в вынужденном пребывании в киевском бомбоубежище

      Назван эффективный способ предотвратить деменцию

      ВС России ликвидировали американского наемника Бауэрсокса

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше