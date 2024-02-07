В Польше осужденные экс-депутаты попытались ворваться в здание сейма

Экс-депутаты Каминьский и Вонсик попытались попасть в здание сейма Польши

Ранее осужденные экс-депутаты Мариуш Каминьский и Мачей Вонсик со скандалом попытались попасть в здание сейма Польши, где в тот момент проходило заседание. Об этом информирует РИА Новости.

Бывшие депутаты попытались ворваться в здание вместе с толпой своих сторонников. Они аргументировали это несправедливым, по их мнению, лишением их мандатов.

Председатель оппозиционной партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский потребовал от охраны разрешить своим бывшим однопартийцам Каминьскому и Вонсику войти в здание сейма, однако охранники отвергли эту просьбу.

10 января ранее занимавший должность главы МВД Польши экс-депутат Каминьский и Вонсик были задержаны в президентском дворце в Варшаве, но уже 23 января президент страны Анджей Дуда принял решение о помиловании бывших депутатов.