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14:12, 7 февраля 2024Россия

В регионе России предложили заключать браки лишь при генетической совместимости

В Башкирии врачи предложили заключать браки лишь при генетической совместимости

Фото: Евгений Епанчинцев / РИА Новости

Часть медиков Башкирии предложили обязать молодоженов предоставлять в ЗАГС справки о том, что супруги генетически совместимы, чтобы заключать брак. Об инициативе сообщил председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов, его цитирует РБК.

«Мы все-таки комитет по здравоохранению, мы общаемся с генетиками, врачами, учеными. Мы говорим о повышении рождаемости, есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой», — рассказал Харасов.

Он усомнился в том, что заключение брака только при генетической совместимости будет этично и правильно. В свою очередь, глава Минтруда республики Ленара Иванова, которая представляла доклад о повышении рождаемости и улучшению демографической ситуации, назвала идею фашизмом.

Ранее в Башкирии захотели расторгать браки из-за смены пола. Проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс республики уже прошел первое чтение. Согласно документу, изменение пола одним из супругов будет являться основанием для расторжения брака.

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      Анастасия Шейкина
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