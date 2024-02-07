В регионе России предложили заключать браки лишь при генетической совместимости

В Башкирии врачи предложили заключать браки лишь при генетической совместимости

Часть медиков Башкирии предложили обязать молодоженов предоставлять в ЗАГС справки о том, что супруги генетически совместимы, чтобы заключать брак. Об инициативе сообщил председатель комитета Госсобрания по здравоохранению, социальной политике и делам ветеранов Салават Харасов, его цитирует РБК.

«Мы все-таки комитет по здравоохранению, мы общаемся с генетиками, врачами, учеными. Мы говорим о повышении рождаемости, есть же другая сторона, когда дети рождаются больными, связано с генетикой», — рассказал Харасов.

Он усомнился в том, что заключение брака только при генетической совместимости будет этично и правильно. В свою очередь, глава Минтруда республики Ленара Иванова, которая представляла доклад о повышении рождаемости и улучшению демографической ситуации, назвала идею фашизмом.

Ранее в Башкирии захотели расторгать браки из-за смены пола. Проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс республики уже прошел первое чтение. Согласно документу, изменение пола одним из супругов будет являться основанием для расторжения брака.