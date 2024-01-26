В российском регионе захотели расторгать браки из-за смены пола

В Башкирии захотели расторгать браки из-за смены пола одним из супругов

В Башкирии захотели расторгать браки из-за смены пола. Об этом сообщает пресс-служба регионального парламента — Курултая в Telegram.

Проект закона о внесении изменений в Семейный кодекс республики уже прошел первое чтение. Согласно документу, изменение пола одним из супругов будет являться основанием для расторжения брака. В Курултае напомнили, что браком в России признается союз мужчины и женщины. Изменения направлены на уточнение положений республиканского законодательства.

В январе 2023 года президент России Владимир Путин в указе закрепил за браком союз мужчины и женщины.

Ранее Российское общество психиатров проинформировало, что специалисты начнут лечить трансгендеров. Также были опубликованы новые клинические рекомендации по лечению расстройства половой идентичности.