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08:51, 7 февраля 2024Экономика

В России назвали источник финансирования ремонта аэропортов

РБК: ремонт аэропортов предложили финансировать сбором с авиакомпаний

Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

Российский Минтранс прорабатывает новый механизм финансирования реконструкции региональных аэродромов с 2025 года. В зависимости от размера их планируют разделить на две части и оплачивать ремонт малых за счет сбора с перевозчиков, пишет РБК.

Для этого планируется создать специальный фонд, куда будет ежегодно поступать 10 миллиардов рублей. По мнению источника журналистов, в итоге «заплатить за реконструкцию придется пассажиру», но цены на каждый отдельный билет это увеличит не более чем на 50 рублей. Отмечается, что окончательное решение на этот счет пока не принято.

Вторую группу, в которую войдут 28 более крупных аэропортов, управляемых частными инвесторами, предлагается развивать по схеме государственно-частного партнерства (ГЧП), при которой капитальный бюджетный грант покроет 60 процентов от расходов на проект, а оставшиеся 40 процентов инвестор привлечет сам. По данным агентства, «отбивать» потраченное также планируется частично через повышение аэропортовых сборов. В Росавиации, в свою очередь, указали, что конкретные условия применения названного механизма еще не утверждались.

Ранее региональные аэропорты заявляли о схожих планах развития инфраструктуры. Оплачивать ремонт тогда предложили средствами льготных кредитов из Фонда национального благосостояния, возвращаемыми за счет сбора с пассажиров в размере трех-пяти процентов от стоимости билетов.

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      Дмитрий Воронин
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