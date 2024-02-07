В российском регионе подростки похитили деньги с банковских карт знакомых

В Алтайском крае осудят подростков, похитивших деньги с банковских карт знакомых

В Алтайском крае следователи завершили расследование уголовного дела в отношении двух подростков, которые похитили с банковских карт знакомых 60 тысяч рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СКР).

Несовершеннолетние проходят обвиняемыми по статье 158 («Кража») Уголовного кодекса РФ. Их дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

По версии следствия, в октябре 2023 года обвиняемая узнала о схеме получения «легких» денег и решила осуществить ее вместе со знакомым. Подростки применили эту схему к учащимся среднеспециального образовательного учреждения, в котором обучались сами. Обманом они завладели банковскими картами двух однокурсников, а затем получили доступ к сведениям о состоянии их банковских счетов. В результате юноша и девушка перевели 60 тысяч рублей с обоих карт и разделили деньги поровну.

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