В Словении указали на отсутствие должного влияния санкций против России

Глава МИД Словении Файон: санкции против России не оказывают должного влияния

Санкции Европейского союза (ЕС) против России не оказывают должного влияния. На это указала глава МИД Словении Таня Файон в интервью RND.

«Посмотрите на санкции ЕС: я считаю, что нам нужно делать больше, чтобы сделать санкции более эффективными. Похоже, они не заставляют нас видеть страдания России, вместо этого странам ЕС приходится прикладывать большие усилия для замены российской продукции», — сказала дипломат.

По ее словам, необходимо «найти новые меры, чтобы остановить российскую военную машину».

Ранее министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто назвал несерьезными попытки ЕС ввести 13-й пакет санкций против России. Он отметил, что странам ЕС необходимо осознать, что политика санкций против России полностью провалилась.