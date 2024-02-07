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09:08, 7 февраля 2024Мир

В США описали три сценария лишения Трампа права участвовать в выборах

Politico: есть три сценария рассмотрения апелляции Трампа Верховным судом США

Фото: Mike Segar / Reuters

В США описали три сценария рассмотрения апелляции бывшего американского лидера Дональда Трампа по делу об иммунитете в Верховном суде США (SCOTUS). О вариантах лишения Трампа права участвовать в выборах сообщает Politico.

Как отмечает издание, SCOTUS может заслушать апелляцию экс-президента в ускоренном порядке, в обычном темпе или просто отказать в ее рассмотрении.

Худшим вариантом для Трампа станет отказ в апелляции. Это дало бы судье Тане Чуткан, занимающейся делом о штурме Капитолия, возможность для возобновления графика судебных разбирательств гораздо раньше, что могло бы помешать ему продолжать предвыборную гонку.

Если Верховный суд решит рассмотреть запрос Трампа в ускоренном формате, то судебное разбирательство почти наверняка останется замороженным на два-три месяца. Но даже при таком развитии событий судебный процесс, вероятно, не сможет начаться раньше лета и может легко совпасть с Национальным съездом Республиканской партии в июле или самим днем ​​выборов.

Наиболее благоприятным для Трампа будет решение SCOTUS заниматься его делом в обычном порядке. При данном варианте даже нет необходимости, что суд вынес решение в его пользу. Если судьи выберут этот путь, решение округа Колумбия об иммунитете, скорее всего, останется в силе, а судебный процесс останется замороженным как минимум до осени, почти гарантируя, что выборы состоятся до того, как проблема иммунитета будет решена. Если Трамп будет избран и вступит в должность до того, как дело дойдет до суда, он может вообще прекратить судебное преследование.

Ранее Трамп заявил, что обжалует решение апелляционного суда, который отказал ему в иммунитете. Отмечается, что он сделает это в интересах защиты института президентства и конституции.

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      Дарья Балацкая
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