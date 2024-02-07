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20:27, 7 февраля 2024Путешествия

В Таиланде туристам-попрошайкам пригрозили штрафами и депортацией

Власти Таиланда пригрозили иностранным попрошайкам штрафами и депортацией

Фото: Jorge Silva / Reuters

Власти Таиланда опубликовали предупреждение для иностранцев, в котором пригрозили штрафами и депортацией за попрошайничество. Об этом пишет издание «Новости Пхукета».

Как уточняет источник, такие меры были приняты в связи с регулярными жалобами на иностранцев, просящих милостыню в туристических локациях популярного у россиян курорта Паттайи. В публикации Департамента по связям с общественностью Таиланда говорится, что попрошайки создают неудобства отдыхающим и разрушают имидж курорта.

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Тайские чиновники напомнили, что попрошайничество в стране запрещено законом. Наказание для сборщиков милостыни составляет до месяца тюрьмы или штрафа в размере до 10 тысяч батов (около 25,6 тысячи рублей). В публикации также подчеркивается, что все иностранные попрошайки будут депортированы.

Ранее россиянин, отправившийся на зимовку в Таиланд, рассказал, в какую сумму ему обходится жизнь в этой курортной стране. Путешественник признался, что в месяц он тратит около 80 тысяч рублей.

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      Марина Черняк
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