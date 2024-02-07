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20:40, 7 февраля 2024Мир

В Венгрии назвали увеличивающие вероятность мировой войны факторы

Сийярто: эскалация на Украине или Ближнем Востоке может привести к мировой войне
Петер Сийярто

Петер Сийярто. Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Эскалация на Украине или Ближнем Востоке может привести к мировой войне, предупредил глава МИД Венгрии Петер Сийярто, передает РИА Новости. Еще одним фактором, увеличивающим вероятность мировой войны, политик назвал вовлечение даже в один из конфликтов новых государств.

В обращении к странам, являющимся членами ООН, Сийярто призвал делать все возможное, чтобы избежать эскалации. «Если хотя бы еще одна страна будет вовлечена в любой из этих конфликтов, тогда их будет не остановить на границе, в этом случае региональная или даже мировая война могут стать реальностью», — сказал он.

По словам политика, большинство стран готовы защитить мир, в том числе и Венгрия.

Ранее в Венгрии оценили риски новых санкций ЕС против российской энергетики. Местные власти выступают против таких мер.

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      Александра Д Борисова
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