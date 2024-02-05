В Венгрии оценили риски новых санкций ЕС против российской энергетики

Сийярто: Венгрия не допустит новых санкций ЕС против российской энергетики

Власти Венгрии не допустят ввода новых антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) в области энергетики. Подобные попытки будут заблокированы Будапештом, заявил глава министерства иностранных дел (МИД) и внешнеэкономических связей республики Петер Сийярто. Его слова приводит ТАСС.

По мнению венгерского политика, дополнительные антироссийские санкции ЕС в области энергетики и атомной промышленности не приведут к положительному результату. По этой причине венгерская сторона выступает против обсуждений подобных мер.

Сийярто также добавил, что действующая санкционная политика европейских властей во многом не оправдала себя. «Мы считаем, что санкционная политика провалилась, поэтому мы не видим смысла в принятии новых пакетов санкций», — заявил глава МИД Венгрии.

Ранее глава европейской дипломатии Жозеп Боррель раскрыл детали 13-го пакета антироссийских санкций ЕС. Он заявил, что ограничения будут направлены против компаний из третьих стран, которые не соблюдают действующий санкционный режим и помогают России обходить барьеры, установленные западными государствами.

В свою очередь, агентство DPA со ссылкой на европейских чиновников сообщило, что под действие новых ограничений могут попасть в общей сложности более 200 компаний и физических лиц. Их активы, хранящиеся на территории стран ЕС, будут заморожены. Кроме того, европейские власти активно прорабатывают возможность изъятия доходов от хранения заблокированных средств российского Центробанка.