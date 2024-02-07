В Госдуме ответили на вопрос о статусе олимпийской чемпионки Валиевой

Депутат Баталова: для меня и для народа Валиева остается олимпийской чемпионкой

Российская фигуристка Камила Валиева для многих остается олимпийской чемпионкой, несмотря на историю с дисквалификацией, считает член комитета Госдумы по физической культуре и спорту Рима Баталова. На вопрос о статусе спортсменки она ответила в беседе с «Лентой.ру».

«Я человек земли, я постоянно с народом, у меня и приемы, и встречи всегда, и я ведь в комитете по спорту. Все за нее болеют, переживают, все говорят: для нас она осталась олимпийской чемпионкой, потому что 15-летняя девочка вышла, выступила и стала чемпионкой. Это мое личное мнение и то, что я слышу от народа, от спортсменов», — высказалась депутат.

Она добавила, что было нечестно сообщать о положительном результате пробы фигуристки прямо в день ее выступления. «Что, они не знали раньше? Если они об этом знали, зачем было вообще допускать ее к Олимпийским играм? Это было бы честнее, а то дождались... Такие подлости и всякие гадости нам постоянно преподносят наши "друзья"», — поделилась Баталова.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменка была лишена золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине в составе сборной России. Кроме того, она осталась без титула чемпионки России и Европы.

Допинг-скандал вокруг Валиевой развернулся на Олимпийских играх-2022. В пробе фигуристки от декабря 2021 года были обнаружены следы запрещенного препарата триметазидина.

