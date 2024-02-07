TrackANaziMerc: ВС России ликвидировали наемника из США Бауэрсокса в зоне СВО

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали наемника из США Брендона Джеймса Бауэрсокса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

В сентябре 2023 года он приехал на Украину и вступил в 505-й батальон 37-й бригады морской украинской пехоты. Подразделение отправили на Днепр и под Крынками бойцы попали под удар российских сил.

Бауэрсокс перед этим служил в американской армии, но был уволен, как сообщается, за злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами.

Ранее российские бойцы спасли раненого польского наемника — в плену он пересмотрел свое отношение к украинскому конфликту. Он вступил в ряды ВС России и призвал сограждан сопротивляться политике польского правительства.

