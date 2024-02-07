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13:03, 7 февраля 2024Бывший СССР

ВС России ликвидировали американского наемника Бауэрсокса

TrackANaziMerc: ВС России ликвидировали наемника из США Бауэрсокса в зоне СВО

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России ликвидировали наемника из США Брендона Джеймса Бауэрсокса в зоне проведения специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает Telegram-канал TrackANaziMerc.

В сентябре 2023 года он приехал на Украину и вступил в 505-й батальон 37-й бригады морской украинской пехоты. Подразделение отправили на Днепр и под Крынками бойцы попали под удар российских сил.

Бауэрсокс перед этим служил в американской армии, но был уволен, как сообщается, за злоупотребление алкоголем и наркотическими веществами.

Ранее российские бойцы спасли раненого польского наемника — в плену он пересмотрел свое отношение к украинскому конфликту. Он вступил в ряды ВС России и призвал сограждан сопротивляться политике польского правительства.

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      Алевтина Запольская
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