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14:27, 7 февраля 2024Силовые структуры

Выявленного ФСБ члена легиона «Свобода России» отправили в психбольницу

Жителя Новочеркасска отправили на лечение за посты против русских

Фото: ФСБ РФ / РИА Новости

В Ростовской области 56-летнего россиянина отправили на принудительное лечение в медицинскую организацию, оказывающую психиатрическую помощь. Об этом в среду, 7 февраля, «Ленте.ру» рассказали в региональном управлении Федеральной службы безопасности (ФСБ) России.

По данным силовиков, житель Новочеркасска обратил на себя внимания благодаря постам в социальных сетях, содержавших призывы к насилию в отношении русского по национальности населения страны. Выяснилось, что выявленный ФСБ экстремист является сторонником легиона «Свобода России» (организация признана террористической и запрещена в РФ). Мужчина предпринимал попытки вступить в состав организации и выходил на связь с кураторами.

Судебно-психиатрической экспертизой новочеркассец признан лицом, не осознававшим фактический характер и общественную опасность своих действий.

1 февраля представители управления ФСБ по Камчатскому краю задержали россиянина по подозрению в подготовке теракта.

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      Владимир Седов
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