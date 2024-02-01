Жителя российского региона арестовали по подозрению в подготовке теракта

ФСБ на Камчатке задержала россиянина по подозрению в подготовке теракта

Сотрудники управления ФСБ России по Камчатскому краю задержали жителя Петропавловска-Камчатского по подозрению в подготовке теракта. Об э том передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В ФБ уточнили, что задержан россиянин, подозреваемый в подготовке теракта центральном тепловом пункте в Петропавловске-Камчатском. Во время обысков в арендованном гараже у него изъяли тротиловые шашки, пиротехнику, поражающие элементы, емкости с горючей жидкостью, провода и книгу с инструкцией по изготовлению самодельных взрывных устройств, которая включена в федеральный перечень экстремистских материалов.

Против россиянина возбудили уголовные дела по части 1 статьи 30, части 1 статьи 205 УК РФ «Приготовление к совершению террористического акта», части 1 статьи 222.1 УК РФ «Незаконные приобретение и хранение взрывчатых веществ», части 1 статьи 30, части 1 статьи 223.1 УК РФ «Приготовление к незаконному изготовлению взрывных устройств». Мужчину заключили под стражу.