Залужный отсутствовал на рассмотрении Радой законопроекта о мобилизации

Геращенко: Залужный не пришел в Раду на рассмотрение законопроекта о мобилизации

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины (ВСУ) Валерий Залужный не пришел в Верховную Раду на рассмотрение правительственного законопроекта о мобилизации и предложенных ему альтернатив. Об этом заявила украинский депутат Ирина Геращенко в Telegram.

Ранее сообщалось, что законопроект о мобилизации депутатам представят Залужный и министр обороны республики Рустем Умеров.

«Правительственный законопроект представлял министр обороны Умеров. Главнокомандующего Залужного в зале не было, хотя офис президента хотел именно на него переложить презентацию проекта», — рассказала она.

При этом Геращенко отметила, что комитет Верховной Рады по нацбезопасности принял решение о поддержке правительственного законопроекта за 10 минут до его рассмотрения в зале. В числе поддержавших документ 12 членов комитета от партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа». Еще пять депутатов воздержались, так как законопроект имеет коррупционные риски и не соответствует конституции.