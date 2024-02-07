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13:48, 7 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский потребовал от Рады скорее принять закон о запрете УПЦ

Зеленский потребовал от Рады принять во втором чтении закон о запрете УПЦ

Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский потребовал от депутатов Верховной Рады как можно скорее принять во втором чтении законопроект о запрете канонической Украинской православной церкви (УПЦ). Об этом со ссылкой на источники сообщает издание Hromadske.

«Собеседник Hromadske, ознакомленный с ситуацией, рассказал, что со стороны Зеленского был сигнал как можно быстрее принять этот закон. Депутаты, с которыми мы разговаривали, также утверждают, что есть общее желание вынести законопроект на рассмотрение в зал, но продолжаются разногласия относительно того, в какой форме этот проект должен быть», — отмечается в тексте.

По словам депутата Рады Николая Княжицкого, к следующему чтению в закон хотят включить предложения Службы безопасности Украины, а также упростить переход общин из УПЦ в раскольническую Православную церковь Украины (ПЦУ).

Ранее лидер ПЦУ Епифаний Думенко объяснил запрет УПЦ борьбой с русским миром. Он уверен, что соответствующий законопроект не нарушает свободу вероисповедания и Конституцию Украины.

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      Глеб Палехов
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