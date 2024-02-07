Зеленский встретился с Боррелем

Зеленский в Киеве встретился с главой евродипломатии Боррелем

Владимир Зеленский встретился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

На своей странице в X (бывший Twitter) Боррель написал, что украинский лидер попросил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны.

«Мобилизация дополнительной военной техники Евросоюза для Украины — мой главный приоритет. Мы должны сделать больше, и мы должны сделать быстрее», — написал он.

