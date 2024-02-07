Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
19:44, 7 февраля 2024Бывший СССР

Зеленский встретился с Боррелем

Зеленский в Киеве встретился с главой евродипломатии Боррелем
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Alessandro Della Valle / Keystone / Reuters

Владимир Зеленский встретился с главой евродипломатии Жозепом Боррелем. Об этом сообщает «РБК-Украина» в Telegram.

На своей странице в X (бывший Twitter) Боррель написал, что украинский лидер попросил дополнительные боеприпасы, беспилотники и системы противовоздушной обороны.

«Мобилизация дополнительной военной техники Евросоюза для Украины — мой главный приоритет. Мы должны сделать больше, и мы должны сделать быстрее», — написал он.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Путин дал первое интервью иностранному журналисту с начала СВО. Почему он решил поговорить с Такером Карлсоном?

      Стали известны причины переноса визита Путина в Турцию

      Звезда «Оппенгеймера» появилась на публике в откровенном платье без бюстгальтера

      Предполагаемое секс-видео Дрейка вызвало фурор в сети

      Зеленский встретился с Боррелем

      Ракетную опасность вновь объявили в Белгороде и области

      Российский автопроизводитель резко поднимет зарплаты

      Суд приговорил россиянина к 20 годам колонии за сексуальное насилие над дочерьми

      Стало известно о новой возможной дате визита Путина в Турцию

      Ипотеку под три-пять процентов предложили выдавать некоторым россиянам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше