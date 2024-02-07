Зеленую энергетику назвали слишком дорогой для России

Экономист Чирков: для России сейчас неактуальны траты на зеленую энергетику

Сейчас для России неактуально тратить дополнительные деньги на мероприятия, связанные с зеленой энергетикой. Таким мнением с «Известиями» поделился доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков.

Зеленая энергетика и переход на нее — очень дорогостоящее дело для экономики любой страны, уверен экономист. Он также выразил мнение, что «зеленый переход» применялся развитыми странами для того, чтобы ограничивать конкурентоспособность развивающихся стран.

Для России же актуально уделять внимание экономике, в том числе экономической гонке со странами Запада, «но не вот этим вот зеленым технологиям», на фоне активного развития промышленности.

При этом Чирков добавил, что в России для экологии делается очень много, а в разных регионах страны действует множество экологических программ.

Ранее стало известно, что одна из самых «зеленых» стран Европы, Нидерладны, возможно, не сможет отказаться от природного газа к середине века. Об этом заявил посланник по энергетике Министерства экономики и климатической политики королевства Фредерик Висселинк в кулуарах конференции India Energy Week на Гоа.